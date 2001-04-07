|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|19.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|12.05.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|05.05.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.04.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|14.04.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.04.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)