|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|26
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2005
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Томь (Томск)
|15.10.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|24.09.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:2
|ФК Москва (Москва)
|17.09.2005
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Томь (Томск)
|11.09.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:3
|Сатурн (Раменское)
|27.08.2005
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.08.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.08.2005
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (Томск)
|31.07.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:2
|Крылья Советов (Самара)
|24.07.2005
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)
|17.07.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|09.07.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Томь (Томск)
|26.06.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|18.06.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.06.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Томь (Томск)
|28.05.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|21.05.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Томь (Томск)
|15.05.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Спартак (Москва)
|30.04.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:2
|Томь (Томск)
|23.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|16.04.2005
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|10.04.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.04.2005
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Томь (Томск)
|20.03.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|12.03.2005
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)