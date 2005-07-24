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    Сергей Яскович - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Яскович
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1972 (51 год)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 26 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Томь (Томск)
    15.10.2005 1' -90' Томь (Томск) 3:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    24.09.2005 1' -90' Томь (Томск) 3:2 ФК Москва (Москва)
    17.09.2005 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Томь (Томск)
    11.09.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:3 Сатурн (Раменское)
    27.08.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Томь (Томск)
    21.08.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.08.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (Томск)
    31.07.2005 1' -90' Томь (Томск) 4:2 Крылья Советов (Самара)
    24.07.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Томь (Томск)
    17.07.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Локомотив (Москва)
    09.07.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Томь (Томск)
    26.06.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    18.06.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.06.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Томь (Томск)
    28.05.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Рубин (Казань)
    21.05.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 4:1 Томь (Томск)
    15.05.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Спартак (Москва)
    30.04.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:2 Томь (Томск)
    23.04.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    16.04.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Томь (Томск)
    10.04.2005 1' -90' Томь (Томск) 2:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.04.2005 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Томь (Томск)
    20.03.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:0 ЦСКА (Москва)
    12.03.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Томь (Томск)
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