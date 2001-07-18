|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|27.10.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|Сокол (Саратов)
|16.09.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|18.08.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|11.08.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.08.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|28.07.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|22.07.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.07.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Ротор (Волгоград)