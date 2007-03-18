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    Андрей Оспешинский - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Оспешинский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1979 (43 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2007 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Луч (Владивосток)
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