|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:4
|Спартак (Москва)
|13.08.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:1
|Динамо (Москва)
|14.07.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|08.07.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|05.07.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.06.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|Динамо (Москва)
|23.06.2000
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:3
|Динамо (Москва)
|18.06.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|08.06.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|26.05.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Динамо (Москва)
|17.05.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|13.05.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Динамо (Москва)
|07.05.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Уралан (Элиста)
|30.04.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Динамо (Москва)
|22.04.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)