|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|5
|0
|0
|0
|0
|Торпедо-ЗИЛ
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|22.09.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|16.09.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|11.08.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|10.06.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.05.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|05.05.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|17.03.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.03.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)