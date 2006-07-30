|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|11
|-19
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:5
|Рубин (Казань)
|05.11.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|28.10.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|10.09.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|27.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|19.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Динамо (Москва)
|13.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.08.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|30.07.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|ФК Москва (Москва)
|26.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Шинник (Ярославль)