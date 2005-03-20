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    Рустем Булатов - статистика

    Имя Рустем
    Отчество Талгатович
    Фамилия Булатов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1974 (48 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 0:1 Томь (Томск)
    26.06.2005 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    18.06.2005 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.06.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 Томь (Томск)
    21.05.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 4:1 Томь (Томск)
    15.05.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Спартак (Москва)
    30.04.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:2 Томь (Томск)
    20.03.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:0 ЦСКА (Москва)
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