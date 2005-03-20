|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2005
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Томь (Томск)
|26.06.2005
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|18.06.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.06.2005
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Томь (Томск)
|21.05.2005
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|4:1
|Томь (Томск)
|15.05.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Спартак (Москва)
|30.04.2005
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:2
|Томь (Томск)
|20.03.2005
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|ЦСКА (Москва)