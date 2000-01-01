|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|29.06.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|26.06.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|4:1
|Динамо (Ставрополь)
|21.06.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|03.04.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|20.03.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Динамо (Ставрополь)
|07.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Динамо (Москва)