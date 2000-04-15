|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|23.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|18.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|08.06.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|17.05.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Факел (Воронеж)
|13.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Ротор (Волгоград)
|07.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|30.04.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|22.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|15.04.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)