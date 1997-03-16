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    Дмитрий Яковенко - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Яковенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1971 (51 год)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ЦСКА (Москва)
    16.03.1997 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 ЦСКА (Москва)
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