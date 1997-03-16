|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.06.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|24.05.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|17.05.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|23.04.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|12.04.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|22.03.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|16.03.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)