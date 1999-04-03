|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Уралан (Элиста)
|27.06.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|22.05.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Динамо (Москва)
|02.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|17.04.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|11.04.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|03.04.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)