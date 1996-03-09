|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|9
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|03.07.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|21.05.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|18.05.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|27.04.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.03.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.03.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)