|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.10.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|28.08.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.08.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.07.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.07.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|20.06.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.06.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|26.05.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|12.05.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|18.04.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.03.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|07.03.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)