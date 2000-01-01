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    Александр Щукин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Щукин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1969 (54 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.10.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    28.08.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.08.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.07.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.07.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    20.06.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.06.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 4:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.05.1993 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    12.05.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    18.04.1993 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.03.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    07.03.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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