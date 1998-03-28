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    А. Щепиков - статистика

    Имя А.
    Отчество .
    Фамилия Щепиков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 1974 (49 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.1998 1' -90' Локомотив (Москва) 4:0 Тюмень (Тюмень)
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