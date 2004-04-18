|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Москва
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:4
|ЦСКА (Москва)
|29.08.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|11.07.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Рубин (Казань)
|23.05.2004
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|ФК Москва (Москва)
|19.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|16.05.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|08.05.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|02.05.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ФК Москва (Москва)
|24.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|2:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|18.04.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|ФК Москва (Москва)
|07.04.2004
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ФК Москва (Москва)
|03.04.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|5:1
|Крылья Советов (Самара)
|28.03.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:2
|ФК Москва (Москва)
|21.03.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|12.03.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|ФК Москва (Москва)