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    Алексей Шульга - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Викторович
    Фамилия Шульга
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 сентября 1975 (47 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:5 Балтика (Калининград)
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