Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексей Шиянов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Шиянов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 марта 1973 (49 лет)
    Рост 193
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    17.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ротор (Волгоград)
    • Читайте нас: 
    11