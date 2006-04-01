|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|12.08.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.08.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|16.07.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Спартак (Москва)
|07.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Томь (Томск)
|06.05.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Томь (Томск)
|30.04.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.04.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|Томь (Томск)
|16.04.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|01.04.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Томь (Томск)
|17.03.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Томь (Томск)