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    Максим Ширяев - статистика

    Имя Максим
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Ширяев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1975 (47 лет)
    Рост 180
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-Лужники 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 3:4 Спартак (Москва)
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