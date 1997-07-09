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    Антон Шипилов - статистика

    Имя Антон
    Отчество Владимирович
    Фамилия Шипилов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1973 (50 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    27.09.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Факел (Воронеж)
    12.09.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Факел (Воронеж)
    30.08.1997 1' -90' Динамо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    23.08.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:0 Факел (Воронеж)
    09.08.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.08.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.07.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    09.07.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    02.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    25.06.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Факел (Воронеж)
    14.06.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    31.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    24.05.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Факел (Воронеж)
    17.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Ротор (Волгоград)
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