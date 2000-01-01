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    Олег Шинкарев - статистика

    Имя Олег
    Отчество Васильевич
    Фамилия Шинкарев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1965 (58 лет)
    Рост 176
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:1 Жемчужина (Сочи)
    21.04.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 3:1 Жемчужина (Сочи)
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