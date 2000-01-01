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    Валерий Шикунов - статистика

    Имя Валерий
    Отчество Иванович
    Фамилия Шикунов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 октября 1968 (54 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.06.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Асмарал (Москва)
    13.03.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:0 Асмарал (Москва)
    07.03.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Асмарал (Москва)
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