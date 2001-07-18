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    Максим Шевченко - статистика

    Имя Максим
    Отчество Игоревич
    Фамилия Шевченко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 22 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 Сокол (Саратов)
    21.10.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    09.10.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Локомотив (Москва)
    01.10.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    16.09.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    11.08.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    28.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    22.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Ротор (Волгоград)
    11.07.2001 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.06.2001 1' -90' Сокол (Саратов) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.06.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:4 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.06.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    10.06.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Анжи (Махачкала)
    26.05.2001 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.05.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:5 Торпедо (Москва)
    12.05.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.05.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Динамо (Москва)
    18.03.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Спартак (Москва)
    10.03.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 ЦСКА (Москва)
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