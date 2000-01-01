|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|24.10.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|18.09.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.06.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|28.04.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|20.04.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|16.04.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)