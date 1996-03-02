|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|04.05.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.04.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|20.04.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|23.03.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|09.03.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.03.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)