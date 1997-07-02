Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вячеслав Чуриков - статистика

    Имя Вячеслав
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Чуриков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1970 (53 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 19 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    01.11.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Факел (Воронеж)
    24.10.1997 1' -90' Спартак (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    18.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 2:3 Торпедо-Лужники (Москва)
    27.09.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Факел (Воронеж)
    12.09.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Факел (Воронеж)
    30.08.1997 1' -90' Динамо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    09.07.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    02.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.06.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Спартак (Москва)
    14.06.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 4:2 Факел (Воронеж)
    10.05.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Факел (Воронеж)
    03.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Динамо (Москва)
    23.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Факел (Воронеж)
    12.04.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11