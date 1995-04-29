|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|22.10.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|30.09.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:3
|Ротор (Волгоград)
|09.08.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|29.07.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Ротор (Волгоград)
|14.07.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|28.06.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|29.04.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)