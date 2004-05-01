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    Александр Чистый - статистика

    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Чистый
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 января 1972 (51 год)
    Рост 195
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар-Пермь 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2004 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:1 Шинник (Ярославль)
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