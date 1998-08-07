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    Андрей Чернышов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Чернышов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1968 (55 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 0:2 ЦСКА (Москва)
    07.08.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Динамо (Москва)
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