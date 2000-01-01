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    Сергей Чекмезов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Чекмезов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 октября 1964 (58 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 17 -31 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:6 Спартак (Москва)
    20.07.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    01.06.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Ротор (Волгоград)
    26.05.1994 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    14.05.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    02.05.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    28.04.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    24.04.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    16.04.1994 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    09.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    02.04.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    29.03.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    19.03.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    15.03.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:0 Крылья Советов (Самара)
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