|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|6
|0
|0
|0
|0
|Ротор
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:5
|ЦСКА (Москва)
|24.08.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.08.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|17.08.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|07.08.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.05.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|30.03.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:4
|Ротор (Волгоград)