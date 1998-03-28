|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24.06.1998
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Тюмень (Тюмень)
|21.06.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|17.06.1998
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:1
|Тюмень (Тюмень)
|11.06.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|11.04.1998
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|04.04.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Динамо (Москва)
|28.03.1998
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Тюмень (Тюмень)