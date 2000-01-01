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    Игорь Цаплюк - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Цаплюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 1970 (52 года)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.1993 1' -90' Спартак (Москва) 6:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.07.1993 1' -90' Динамо (Москва) 4:3 КАМАЗ (Набережные Челны)
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