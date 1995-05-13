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    Вячеслав Хруслов - статистика

    Имя Вячеслав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Хруслов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1962 (60 лет)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Газовик 18 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:6 Ротор (Волгоград)
    19.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    09.08.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:3 Локомотив (Москва)
    05.08.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    29.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:2 Динамо (Москва)
    22.07.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 5:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 3:2 Крылья Советов (Самара)
    01.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    28.06.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    13.05.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:0 ЦСКА (Москва)
    09.05.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.04.1995 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    08.04.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.04.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
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