|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|18
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:6
|Ротор (Волгоград)
|19.08.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|09.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|05.08.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|29.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Динамо (Москва)
|22.07.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|5:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|01.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|13.05.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.04.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|08.04.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)