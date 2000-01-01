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    Евгений Храбростин - статистика

    Имя Евгений
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Храбростин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 октября 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Локомотив (Москва)
    10.05.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:4 КАМАЗ (Набережные Челны)
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