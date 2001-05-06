|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|9
|1
|0
|1
|0
|Анжи
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:0
|Анжи (Махачкала)
|18.08.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|04.08.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Анжи (Махачкала)
|28.07.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:1
|Крылья Советов (Самара)
|22.07.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|11.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.05.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|20.05.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|13.05.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|06.05.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|28.04.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|14.04.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|10.03.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|ЦСКА (Москва)