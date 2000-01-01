|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|7:1
|Луч (Владивосток)
|12.09.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|07.08.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:0
|Луч (Владивосток)
|22.07.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|02.05.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|17.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:0
|Луч (Владивосток)
|27.03.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Луч (Владивосток)