|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.06.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|16.05.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|12.05.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:4
|Динамо (Москва)
|06.05.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.04.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|24.03.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|20.03.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|07.03.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)