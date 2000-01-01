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    Владислав Хахалев - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Хахалев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1966 (57 лет)
    Рост 172
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Асмарал (Москва)
    29.09.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 3:2 Асмарал (Москва)
    25.09.1993 1' -90' Океан (Находка) 1:0 Асмарал (Москва)
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