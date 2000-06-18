|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|23
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Уралан (Элиста)
|23.09.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.09.2000
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|06.09.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|13.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|05.08.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.07.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.06.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Спартак (Москва)
|23.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.06.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|12.06.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.05.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|22.05.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|17.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.05.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|07.05.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|22.04.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.04.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|01.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|25.03.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)