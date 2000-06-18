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    Игорь Ханкеев - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Федорович
    Фамилия Ханкеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1968 (55 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 23 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 Уралан (Элиста)
    23.09.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.09.2000 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    06.09.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (Москва)
    13.08.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    05.08.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.07.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.06.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:3 Спартак (Москва)
    23.06.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.06.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Локомотив (Москва)
    12.06.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.05.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    22.05.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Анжи (Махачкала)
    17.05.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.05.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    07.05.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Сатурн (Раменское)
    22.04.2000 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.04.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    01.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Ротор (Волгоград)
    25.03.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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