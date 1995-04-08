|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|17.06.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|27.05.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|6:3
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|13.05.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|15.04.1995
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|08.04.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)