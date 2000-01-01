|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|30.10.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|23.10.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|14.08.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|4:4
|Локомотив (Москва)
|09.08.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|20.03.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив (Москва)