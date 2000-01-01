|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|21
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|07.11.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.10.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.10.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.08.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.08.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|11.08.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|21.07.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.07.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:3
|Крылья Советов (Самара)
|09.06.1993
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|05.06.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.04.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|12.03.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Динамо (Москва)
|08.03.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Спартак (Москва)