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    Сергей Филиппов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1967 (56 лет)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 21 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.1993 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    07.11.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    16.10.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    10.10.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.09.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.08.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 5:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.08.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    11.08.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Луч (Владивосток)
    21.07.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    13.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Крылья Советов (Самара)
    09.06.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    05.06.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.04.1993 1' -90' Океан (Находка) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    17.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    12.03.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (Москва)
    08.03.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Спартак (Москва)
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