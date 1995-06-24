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    Алексей Филиппов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Филиппов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1973 (49 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 6:0 Черноморец (Новороссийск)
    14.10.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    16.09.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:1 Черноморец (Новороссийск)
    07.09.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.08.1995 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    19.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    15.08.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    15.07.1995 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    01.07.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 1:2 Черноморец (Новороссийск)
    24.06.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    10.06.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    27.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Спартак (Москва)
    24.05.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    09.05.1995 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Локомотив (Москва)
    29.04.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
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