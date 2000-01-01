|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|8:0
|Торпедо (Москва)
|20.07.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Динамо (Ставрополь)
|18.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|14.05.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|10.05.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|28.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|23.04.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|09.04.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|02.04.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|26.03.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|19.03.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)