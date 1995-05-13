Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Станислав Феоктистов - статистика

    Имя Станислав
    Отчество Александрович
    Фамилия Феоктистов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1965 (58 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.10.1995 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    09.09.1995 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    30.08.1995 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    09.08.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    29.07.1995 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    15.07.1995 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    01.07.1995 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    24.06.1995 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    10.06.1995 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.05.1995 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    09.05.1995 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    15.04.1995 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    01.04.1995 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11