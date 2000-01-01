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    Александр Федоров - статистика

    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Федоров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 августа 1970 (52 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
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