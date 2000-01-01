|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|19
|0
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.10.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|24.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Динамо (Москва)
|16.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Ставрополь)
|02.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|23.09.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Динамо (Ставрополь)
|11.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|27.08.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|4:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|15.08.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|10.08.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|14.05.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|4:0
|Динамо (Ставрополь)
|10.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|28.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|24.04.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|16.04.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|08.04.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|15.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|06.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:2
|Спартак (Москва)