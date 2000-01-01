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    Сергей Ушаков - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Ушаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1965 (57 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 0 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    24.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Динамо (Москва)
    16.10.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Ставрополь)
    02.10.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Локомотив (Москва)
    23.09.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    11.09.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Динамо-Газовик (Тюмень)
    27.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 4:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    15.08.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    10.08.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Ротор (Волгоград)
    14.05.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 4:0 Динамо (Ставрополь)
    10.05.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 ЦСКА (Москва)
    28.04.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Торпедо (Москва)
    24.04.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    16.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    08.04.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    15.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    06.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:2 Спартак (Москва)
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